Pozbawiał życia pacjentów. Podawał "śmiertelną mieszankę"

40-latek jest podejrzewany o zabicie 12 kobiet i trzech mężczyzn w okresie od września 2021 roku do lipca 2024 roku . Johannes M. miał wykorzystywać "śmiertelną mieszankę leków uspokajających" podawaną bez zgody i wiedzy pacjentów .

"Jeden z użytych środków prowadził do niedrożności dróg oddechowych, co uniemożliwiało oddychanie i w ciągu kilku minut doprowadzało do śmierci" - podała prokuratura.