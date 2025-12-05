W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały port w Tiemriuku oraz rafinerię w Syzraniu, powodując pożary i poważne zniszczenia infrastruktury paliwowej.

Potwierdzono także atak na centrum biznesowe Grozny City w Czeczenii, gdzie fasada 28-piętrowego budynku została uszkodzona.

Poprzedniego dnia Rosja wykonała zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, pozbawiając prądu i ogrzewania dziesiątki tysięcy osób.

W nocy z 4 na 5 grudnia drony uderzyły w port w Tiemriuku w Rosji (Kraj Krasnodarski). Agencja Unian informuje, że w wyniku zdarzenia doszło do pożaru, który doprowadził do "znaczących szkód".

Początkowo w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się informacje o uderzeniu jedynie we wspomniany port handlowy. Później zaczęto donosić o uszkodzeniu zbiorników paliwa, co wywołało wspomniany pożar.

Rosja. Ataki ukraińskich dronów na port i rafinerię ropy naftowej

Nocne zdarzenie potwierdziły władze Kraju Krasnodarskiego, które zaznaczyły w oficjalnym komunikacie, że "w wyniku ataku bezzałogowego statku powietrznego kijowskiego reżimu uszkodzono elementy infrastruktury portowej w Tiemriuku". Ponadto dodano, że rzeczywiście "doszło do pożaru".

Z analizy agencji Astra wynika, że do wybuchu i pojawienia się ognia doszło w terminalu gazowym wspomnianego portu.

Agencja Unian informuje, że port morski Tiemriuku, położony na Półwyspie Tamańskim, obsługuje między innymi przeładunek skroplonych węglowodorów i innych produktów ropopochodnych.

To jednak niejedyny atak tej nocy na terenie Rosji. Ukraińska Prawda pisze także o uderzeniu dronów na rafinerię w Syzraniu, w obwodzie samarskim. Tam również wybuchł pożar.

O zdarzeniu poinformowały rosyjskie media publiczne, powołując się na lokalnych mieszkańców. W sieci pojawiły się nagrania pożaru w zaatakowanej rafinerii.

Czeczenia. Drony uderzyły w budynek centrum biznesowego Grozny City

Agencja Astra poinformowała także o ataku dronów na centrum biznesowe Grozny City w Groznym. W kompleksie mieści się Rada Bezpieczeństwa Czeczenów, Izba Obrachunkowa i Komisja Wyborcza.

Media z Rosji informują o poważnych uszkodzeniach fasady budynku, który liczy 28 pięter. Ponadto widoczna jest dziura w elewacji, która rozciąga się na kilka pięter.

Ze względu na zdarzenie Rosawiacja zadecydowała o czasowym zamknięciu kilku lotnisk na Północnym Kaukazie.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w obiekty infrastruktury energetycznej

Przypomnijmy, Rosjanie niemal codziennie atakują infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Z tego powodu w czwartek przerwy w dostawach prądu wystąpiły w obwodach odeskim, donieckim i dniepropietrowskim. W sumie bez prądu było ponad 100 tys. osób.

"W związku z wrogimi atakami w nocy na infrastrukturę energetyczną, konsumenci w obwodach donieckim, odeskim i dniepropietrowskim nie mają prądu. Tam, gdzie sytuacja na to pozwala, trwają już naprawy. Pracownicy robią wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej przywrócić elektryczność wszystkim konsumentom" - informował państwowy dostawca prądu NEC Ukrenergo.

Do rosyjskiego ataku doszło w czwartek również w Chersoniu. Tam zniszczeniu uległa elektrociepłownia. W wyniku zdarzenia ponad 40 tys. osób nie miało dostępu do ogrzewania.

