Jewgienij Prigożyn. "Kucharz Putina", szef Grupy Wagnera. Co o nim wiadomo?

Jewgienij Prigożyn miał zginąć w katastrofie lotniczej, do której doszło w obwodzie twerskim. Twórca Grupy Wagnera i "kucharz Putina" w tym roku skończył 62 lata. W czerwcu Prigożyn zorganizował marsz wagnerowców na Moskwę, by zaprotestować przeciwko działaniom m.in. szefa rosyjskiego MON Siergieja Szojgu. Od tego czasu mnożyły się domysły, gdzie przebywa i co się z nim dzieje. Według ostatnich doniesień Jewgienij Prigożyn miał znajdować się w Afryce, gdzie walczył "o sprawiedliwość i szczęście" afrykańskich narodów.