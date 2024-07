Przedwyjazdowe przygotowania

Potrzebne są podstawowe dane dotyczące pracodawcy, list polecający z redakcji, skany paszportu i legitymacji prasowej. Machina urzędnicza NATO upomina się o te dane na kilka tygodni przed wydarzeniem , a potem mieli je do ostatniego możliwego momentu. Po uzyskaniu zielonego światła od organizatorów przydaje się finansowe wsparcie redakcji , miejsce w samolocie i brama do Stanów staje otworem.

Międzynarodowe Centrum Medialne (IMC) działało od wczesnego ranka 9 lipca do późnego wieczora 11 lipca. Organizatorzy zapewnili 1200 stanowisk pracy. Były to ulokowane w ogromnej hali biurka z przyłączem do prądu (jakość sygnału wi-fi pozostawiała wiele do życzenia). Dostęp do zasilania był możliwy przy posiadaniu przejściówek do lokalnych gwiazdek.