Chwile grozy podczas lądowania. Samolot wpadł do rzeki

Pięć osób trafiło do szpitala po tym, jak prywatny samolot zboczył z pasa startowego na lotnisku w North Bend w amerykańskim stanie Oregon. Maszyna zjechała do pobliskiej rzeki i zatrzymała się w odległości ok. 300 metrów od brzegu. Stan poszkodowanych nie jest znany.