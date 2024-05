Hillary Clinton - była kandydatka demokratów do Białego Domu - nie zmarnowała okazji do skomentowania przełomowej decyzji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, który uznał "winnym" Donalda Trumpa. W czasie jej wykładu rozległy się brawa, a tuż po nim polityk w oryginalny sposób odniosła się do samego werdyktu.