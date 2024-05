Donald Trump skazany, co go teraz czeka?

Donald Trump - tak jednomyślnie uznała ława przysięgłych - dopuścił się fałszerstwa dokumentacji biznesowej, po to, aby ukryć płatność 130 tysięcy dolarów dla gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels twierdzącej, że miała z nim romans. Kobieta pieniądze dostała tuż przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. To była zapłata za jej milczenie.

Trump bał się, że gdyby sprawa przedostała się do opinii publicznej, to jego szanse na wygranie wyborów prezydenckich bardzo by zmalały. W lipcu sędzia ogłosi wymiar kary dla Trumpa. Byłemu prezydentowi grozi nawet więzienie.