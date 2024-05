Zapadł wyrok w sprawie Donalda Trumpa. Jednogłośna decyzja

USA. Zapadł wyrok w sprawie Donalda Trumpa

- To bezprecedensowa decyzja w historii Stanów Zjednoczonych - podkreślają dziennikarze CNN.

Prowadzący sprawę karną Donalda Trumpa sędzia Juan Merchan zdecydował, że ogłoszenie wymiaru kary dla byłego prezydenta USA odbędzie się 11 lipca. Trumpowi grozi do roku więzienia , lecz większość komentatorów spodziewa się, że były prezydent uniknie więzienia.

Donald Trump: Sędzia był skorumpowany

- To hańba, ustawiony proces. Sędzia był skorumpowany. Prawdziwy wyrok zapadnie 5 listopada. Jestem niewinnym człowiekiem - powiedział Donald Trump bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu. - Wszyscy wiedzą, co się tu stało. Mamy wspieranego przez Sorosa prokuratora i cała ta sprawa...nie zrobiliśmy nic złego - dodał. - Będziemy walczyć o konstytucję. To jeszcze nie jest koniec - dodał na koniec.