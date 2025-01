Paryż domaga się działań Brukseli wobec zachowań Elona Muska. - Komisja Europejska powinna zastosować z największą stanowczością prawa, które istnieją, aby chronić naszą przestrzeń publiczną - zaapelował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Nawiązując z kolei do ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa polityk podkreślił, że "nie ma mowy o tym, aby UE pozwoliła innym narodom na świecie, kimkolwiek by one nie były, atakować jej suwerenne granice".