Ukraińcy przebadali północnokoreańską rakietę. W środku komponenty z USA

Prezydent Ukrainy ujawnił nowe informacje w sprawie czwartkowego ataku rakietowego na Kijów, w którym zginęło 12 osób, a 90 zostało rannych. "Wiadomo, że był to pocisk balistyczny z Korei Północnej" - napisał Wołodymyr Zełenski, dodając, że zawierał on co najmniej 116 komponentów pochodzących z innych krajów, w większości z USA.