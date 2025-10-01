Marynarka wojenna Izraela nakazuje flotylli Sumud zmianę kursu - ogłosił szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar.

Aktywiści, próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do blokowanej Strefy Gazy, poinformowali wcześniej o rozpoczęciu przechwytywania ich jednostek przez wojsko Izraela.

Strefa Gazy. Izrael nakazał zmianę kursu. Flotylla Sumud ogłasza "stan wyjątkowy"

Izrael zażądał, by statki skierowały się do portu Aszdod, gdzie miałoby dojść do rozładunku, a pomoc humanitarna miałby zostać przekazana do Strefy Gazy.

Minister Gideon Saar dodał, że Izrael informował flotyllę o tym, że zbliża się do aktywnej strefy walk i "narusza legalną blokadę morską".

Tymczasem zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek - wynika z postów organizatorów na platformie X.

Organizatorzy akcji umieścili w sieci nagrania, przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi, składających się na Sumud, straciła w środę w nocy łączność - napisano. Aktywiści dodali, że żołnierze Izraela weszli na pokłady kilku jednostek.

Aktywiści poinformowali około godziny wcześniej o dostrzeżeniu ponad 20 izraelskich okrętów, zbliżających się do międzynarodowej flotylli. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).

W związku ze zbliżaniem się okrętów Izraela na pokładach flotylli ogłoszono stan wyjątkowy.

"Potwierdzam. Jesteśmy mniej niż 100 mil morskich od Gazy. Wszczęty został alarm. Wszyscy są w kamizelkach ratunkowych na pokładzie. Czekamy na rozwój zdarzeń" - pisał poseł KO Franciszek Sterczewski, który płynie jednym ze statków.

Statki flotylli Sumud otoczone. "Sprawa powinna zakończyć się bez szkód"

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani powiedział, że jego izraelski odpowiednik zapewniał go, że siły zbrojne Izraela nie użyją przemocy wobec aktywistów na pokładach statków, płynących w kierunku Gazy.

Tajani podkreślił, że izraelscy żołnierze otrzymali bardzo jasne dyspozycje od swojego rządu, aby nie doszło do żadnego aktu przemocy wobec osób na pokładach jednostek flotylli.

Minister informował, że wszystkie łodzie zostały otoczone i mają zostać skierowane do portu Ashdod, gdzie każdy kraj podejmie działania w sprawie powrotu swoich obywateli.

Tajani przekazał, że operacja potrwa co najmniej do północy - 1. w nocy. - Jeśli nikt nie popełni błędów, sprawa powinna zakończyć się bez szkód - dodał.

- Nie nazwałbym tego atakiem, ale blokadą - powiedział z kolei o akcji Izraela włoski minister obrony Guido Crosetto.

Z kolei premier Hiszpanii Pedro Sanchez zauważył, że flotylla "jest misją humanitarną, która w ogóle by się nie odbyła, gdyby Izrael zezwolił na wjazd pomocy humanitarnej" do Gazy. Dodał, że Hiszpanie, biorący udział w akcji, będą objęci pełną ochroną dyplomatyczną.

- Nie stanowią żadnego zagrożenia dla Izraela - zaznaczył hiszpański premier, cytowany przez agencję AP.

Tel Awiw już wcześniej zapowiadał, że nie pozwoli na zbliżenie się flotylli do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

Czarzasty w "Gościu Wydarzeń": Życzę szczęścia Hołowni Polsat News Polsat News