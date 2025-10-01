Członkowie Hamasu schwytani w Berlinie. Przeszukanie ujawniło ich plan
Trzech mężczyzn, podejrzanych o członkostwo w terrorystycznym ugrupowaniu palestyńskim Hamas, zostało zatrzymanych w Berlinie. Według śledczych mieli oni pozyskiwać broń i amunicję, które miały posłużyć do zamachów na izraelskie i żydowskie instytucje w Niemczech. Dwaj z nich to obywatele Niemiec, a jeden - Libanu.
W skrócie
- W Berlinie zatrzymano trzech mężczyzn, podejrzanych o członkostwo w Hamasie i planowanie zamachów na izraelskie oraz żydowskie instytucje w Niemczech.
- Podczas zatrzymania znaleziono broń i amunicję. Podejrzani staną przed sądem.
- Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa, a propozycja Donalda Trumpa, dotycząca Strefy Gazy, wywołuje międzynarodowe reakcje.
Do zatrzymania podejrzanych doszło w środę.
Prokuratura federalna w Karlsruhe oświadczyła, że dwaj zatrzymani mężczyźni to obywatele Niemiec, a jeden - Libanu. Zarzuca się im członkostwo w zagranicznej organizacji terrorystycznej oraz przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu.
Według śledczych mężczyźni działali jako tzw. zagraniczni operatorzy Hamasu i co najmniej od lata bieżącego roku zajmowali się pozyskiwaniem broni i amunicji w Niemczech. Arsenał miał posłużyć do zamachów na izraelskie i żydowskie instytucje.
Podczas zatrzymania znaleziono m.in. karabin automatyczny AK-47, kilka pistoletów i dużą ilość amunicji.
Niemcy. Podejrzani o działanie na rzecz Hamasu staną przed sądem
W czwartek podejrzani staną przed sędzią śledczym Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który zdecyduje o wydaniu nakazu aresztowania i zastosowaniu aresztu tymczasowego.
To nie pierwsze zatrzymanie domniemanych członków Hamasu przez niemiecką prokuraturę. W grudniu 2023 roku aresztowano trzech mężczyzn w Berlinie i jednego w holenderskim Rotterdamie. W
Według ustaleń od lat działali oni jako zagraniczni operatorzy Hamasu, zajmując kluczowe stanowiska i utrzymując bezpośredni kontakt z kierownictwem skrzydła wojskowego organizacji - przypomniała agencja dpa.
Bliski Wschód. Konflikt w Strefie Gazy
Konflikt w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r. kiedy Hamas przypuścił atak na Izrael. W jego wyniku zginęło ok. 1200 osób, a ponad 250 zostało porwanych jako zakładnicy.
W odpowiedzi Izrael rozpoczął inwazję na Gazę, w której zginęło już ponad 66 tys. Palestyńczyków, z czego wielu to cywile.
Strefa Gazy. Donald Trump przedstawił plan pokojowy
W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ujawnił plan dla Strefy Gazy, zakładający m.in. natychmiastowe uwolnienie przez Hamas zakładników w zamian za zakończenie okupacji Strefy Gazy i zwolnienie Palestyńczyków z więzień. Propozycja zakłada również przekształcenie Strefy Gazy w strefę niezagrażającą sąsiadom.
Trump poinformował również, że zgodnie z jego planem to on sam stanie na czele Rady Pokoju, międzynarodowego ciała nadzorującego tymczasowo zarządzanie Strefą Gazy.
Jeśli Hamas odrzuci porozumienie, Trump zapowiada pełne wsparcie USA dla Izraela w celu eliminacji organizacji.
Propozycja amerykańskiego przywódcy spotkała się z aprobatą światowych przywódców, którzy wzywają obie strony konfliktu do współpracy i wykorzystania planu do osiągnięcia trwałego pokoju.