Co istotne, "problematyczność" ewentualnej współpracy zauważają również Rosjanie. USA stoją na czele największego sojuszu wojskowego na świecie, czyli NATO. Co do zasady współpraca sojuszników była najczęściej powodowana właśnie ruchami Kremla. - Tak naprawdę USA współpracują gospodarczo z Europą, a nie z Rosją. Zresztą potencjał ekonomiczny tego państwa można porównać do wielkości rynku Włoch - podkreślił ppłk Korowaj.