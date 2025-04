Komisja śledcza wezwała Ziobrę. Polityk nie stawił się na przesłuchaniu

Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Organ przegłosował wniosek o ukaranie Ziobry karą pieniężną. - Pewnie będziemy kończyć to wnioskiem do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie - zapowiedział poseł Tomasz Trela.