Rewolucja w przepisach punkt po punkcie. Co zapowiedział premier Donald Tusk?

W czwartek premier Donald Tusk wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami strony społecznej z szefem InPostu Rafałem Brzoską w sprawie deregulacji polskich przepisów i zapowiedział nadchodzące zmiany. - Czasem będą to ustawy bardzo pracochłonne i skomplikowane, czasem będą po prostu unieważniać bariery - podkreślił.

Umowy leasingowe i przeniesienia praw autorskich - dostęp do formy dokumentowej.

Rozwody - wydłużenie terminu z 3 do 24 miesięcy na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska sprzed małżeństwa.

Deregulacja przepisów. Największe zmiany od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej

Zdaniem premiera Tuska rozpatrywane zmiany są największymi, jakie mają zostać wprowadzone od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej .

- Pakiet projektów ustaw deregulacyjnych będzie procedowany na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich, aby nie stało się to przedmiotem walki politycznej - poinformował szef rządu .

W czasie konferencji zwrócił się również do ministra rozwoju o rozpatrzenie również propozycji składanych przez opozycję .

Wskazał także, że "jeżeli coś ma sens i ma też rekomendacje strony społecznej, to nie ma żadnego powodu, żeby to nie stało się częścią tego pakietu". - Ja też respektuję to, że w obrębie koalicji rządzącej na przykład Lewica ma inne zdanie" - podkreślił.