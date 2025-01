Słowa Muska rozzłościły kanclerza Niemiec. "To jest obrzydliwe"

To jest obrzydliwe i niedobre dla demokratycznego rozwoju w całej Unii Europejskiej - powiedział Olaf Scholz o wsparciu Elona Muska dla skrajnie prawicowych polityków w Europie. Multimiliarder przed wyborami do niemieckiego parlamentu opowiada się po stronie partii Alternatywy dla Niemiec (AfD). Twórca SpaceX w trakcie wiecu tej formacji mówił o pozbyciu się "win z przeszłości", co szczególnie rozzłościło kanclerza.