Chiny wchodzą do gry. Oferują Europie odejście od USA

- Kiedy spojrzymy na to, jak administracja Trumpa realizuje bezczelną i dominującą politykę wobec Europy (...) szczerze mówiąc, z europejskiej perspektywy jest to dość przerażające - twierdzi Lu Shaye. Wysłannik Pekinu ds. Europy otwarcie skrytykował polityczną postawę Białego Domu i zachęcał do "porównania" jej z działaniami rządu Chin.