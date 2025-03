Nowa blokada ze strony USA. Odcinają Ukrainę od zdjęć satelitarnych

Jak podkreśla Associated Press, ukraiński portal o tematyce wojskowej Militarnyi jako pierwszy podał, że dostęp Ukrainy do amerykańskich obrazów satelitarnych został zablokowany. Tymczasem portal Ukrainska Prawda podał, powołując się na trzy źródła wojskowe, że potrzebne zdjęcia nadchodzą "alternatywnymi drogami" od amerykańskich i europejskich firm .

Zawieszenie dostępu do zdjęć satelitarnych Maxar to kolejne działanie Waszyngtonu wymierzone w Kijów. We wtorek Biały Dom potwierdził, że Donald Trump wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. Obejmuje to wszelkie formy wsparcia, w tym dostawy broni, będącej już drodze - na przykład w Polsce. - Meldunki, które napływają z granicy z naszego hubu w Jasionce, potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej - oznajmił przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk.