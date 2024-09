Elon Musk nominowany do Nagrody im. Sacharowa

Mariani przekonywał, że Elon Musk skutecznie połączył funkcję przedsiębiorcy technologicznego z walką z "radykalnym islamizmem i kulturą woke". Posłowie skrajnej prawicy mają nadzieję, że miliarder będzie miał okazję osobiście zawitać do Parlamentu Europejskiego. Stałoby się to możliwe, gdyby w wyniku głosowania, które odbyć ma się w przyszłym miesiącu, znalazł się na liście trzech kandydatów do nagrody. Ci - według zwyczaju - są bowiem zapraszani do PE, by wygłosić przemówienie na temat własnej wizji wolności słowa.