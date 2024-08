O szczegółach historycznej wymiany więźniów, do jakiej doszło niedawno w Ankarze, dopytywali dziennikarze Politico. Doradca Erin Banco potwierdził, że negocjacje w tej sprawie z przedstawicielami władz na Kremlu trwały od wielu miesięcy, a kluczem do sukcesu było przekonanie Olafa Scholza .

Wielka wymiana więźniów. Nowe szczegóły, w tle Aleksiej Nawalny

- Musisz mieć pewność, że w zamian za uwolnienie kogoś możesz spojrzeć w oczy swoim ludziom i światu. Powiedzieć, że warto było to zrobić, bo to wymaga czasu i rozwagi. Zdecydowanie tak było w tym przypadku z Niemcami - dodał.

Historyczna wymiana więźniów. Agent FSB odesłany do Rosji

- Rosjanie nalegali na Krasikowa, a my chcieliśmy przetestować alternatywę dla niego (...) To skłoniło nas do poszukania innych agentów rosyjskiego wywiadu na całym świecie, którzy potencjalnie mogliby zostać włączeni do wymiany, by sprawdzić, czy to zadziała zamiast Krasikowa - ujawnił doradca Joe Bidena.