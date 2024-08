Wśród nich znalazł się m.in. Ilja Jaszyn , który zapowiedział przed dziennikarzami, że będzie kontynuował swoją polityczną walkę o wolny kraj. - Moim celem jest powrót do Rosji . Jestem rosyjskim obywatelem, rosyjskim politykiem, rosyjskim patriotą. Moim celem jest wolna i szczęśliwa Rosja - powtarzał.

Jaszyn podczas konferencji odniósł się również do państw Zachodu, prosząc ich o zdecydowane działania na rzecz uwolnienia innych więźniów, którzy tak jak on krytykowali rosyjską agresję na Ukrainę . - Ponad tysiąc osób przebywa w więzieniach, bo sprzeciwiali się wojnie . Potrzebna jest dla nich amnestia - wyjaśnił.

Zwrot po wymianie więźniów. "Wszyscy wrócimy do Rosji"

Deklarację o powrocie do Rosji wyraził również uwolniony opozycjonista Władimir Kara-Murza . Podczas konferencji ujawnił, że był pewien, iż "umrze w więzieniu Putina i nigdy więcej nie zobaczy rodziny".

- Czuję się jak w filmie. Wczoraj byłem jeszcze w areszcie, a dziś jestem nad pięknym brzegiem Renu w Bonn - powiedział Murza. Jednocześnie dał dziennikarzom do zrozumienia, że zamierza kontynuować swój sprzeciw wobec Władimira Putina .

Kara-Murza odpowiedział, że "nadejdzie dzień, kiedy Rosja będzie wolna - normalny kraj, cywilizowany kraj, europejski kraj". - Wszyscy wrócimy do Rosji - ocenił opozycjonista. Dodał, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości.