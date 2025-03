Najzimniej rano było Jeleniej Górze, gdzie panował mróz na poziomie -5,5 st. C. W innych miejscach kraju było jednak znacznie cieplej: na stacji Bielsko Biała w tym samym czasie zanotowano prawie 10 stopni (9,8 st. C) - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek najcieplej będzie w Małopolsce .

Czwartek będzie bardzo ciepły, z temperaturami od 8-12 stopni nad morzem i terenach podgórskich, 13 st. C na Pomorzu do około 16 stopni Celsjusza w większości Polski. Najcieplej będzie jednak na południu: w Małopolsce synoptycy IMGW spodziewają się miejscami nawet do 21 stopni. Od początku 2025 roku nie notowaliśmy tak wysokich wartości.