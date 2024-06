- Z żalem stwierdzam, że Daniel Obajtek , lekceważąc po raz kolejny obowiązki wobec obywateli, w imieniu których działa komisja, nie stawił się mimo prawidłowego, skutecznego wezwania przez komisję. To skrajne lekceważenie Sejmu i jego komisji - powiedział przewodniczący komisji Michał Szczerba .

- Daniel Obajtek miał wiedzę o wezwaniu go na świadka, jednak bez usprawiedliwienia zdecydował się na wezwania nie stawiać - powiedział Michał Szczerba.

- Uważamy, że państwo powinno być szanowane, że nie ma świętych krów, nie ma ludzi ponad prawem. To drugi przypadek próby obstrukcji i stawiania się ponad prawem - dodał polityk KO.

Daniel Obajtek: Cyrk się rozkręca

Sam Daniel Obajtek odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. "Cyrk Michała Szczerby i KO się rozkręca" - zaczął swój wpis.

"Dziś już próbowano zdyskredytować to, gdzie jestem. Teraz chcą mnie siłą doprowadzić na komisję śledczą" - stwierdził polityk.

Obajtek zwrócił się dalej bezpośrednio do Michała Szczerby: "Powiedział pan, że jest pan zdeterminowany i wykorzysta do doprowadzenia wszystkie metody i służby. Naprawdę ktoś wierzy jeszcze, że wezwanie mnie na przesłuchanie w sprawie, z którą nie mam nic wspólnego, nie jest wyłącznie politycznym przedstawieniem? Przecież złożyłem wniosek z prośbą o przełożenie przesłuchania po kampanii, a pan nadal chce robić cyrk z pieniędzy podatników".

Komisja ds. afery wizowej. Daniel Obajtek nie stawił się

Daniel Obajtek został wezwany przed komisję śledczą na godzinę 15. Były prezes Orlenu już wcześniej jednak zapowiadał, że nie zjawi się na przesłuchaniu w sprawie afery wizowej. Kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia tłumaczy to trwającą kampanią wyborczą. Jednocześnie zapewnił, że jest gotowy do zeznań tuż po niedzielnym głosowaniu.