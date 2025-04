Pozytywne reakcje ze strony USA wskazują na łagodniejszy stosunek Waszyngtonu do Moskwy, co według Zełenskiego ma na celu dyplomatyczne zakończenie konfliktu.

Wołodymyr Zełenski skrytykował reakcję Donalda Trumpa na uderzenie Rosji na Sumy, podkreślając, że był to zamierzony atak na cywilów.

Do rosyjskiego ataku na Sumy doszło w Niedzielę Palmową. Co najmniej 35 osób (w tym dwoje dzieci) zginęło, rannych jest ponad 100 osób. Według wstępnych szacunków nalot na infrastrukturę cywilną w centrum miasta był jednym z najbardziej krwawych działań Rosji w ostatnich miesiącach. Donald Trump określił atak rakietowy "strasznym", choć zasugerował, że był to "błąd".