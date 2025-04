Rachunek na 27 tys. zł trafił na wokandę. Sąd wprost o "prawie powielaczowym"

Hotel został zamknięty 14 marca 2020 roku w trakcie pandemii koronawirusa . Do firmy w roku 2024 przyszło upomnienie o zaległych opłatach - od marca 2020 do grudnia 2023 - w wysokości ponad 27 tys. zł . Czyli za czas, w którym firma już nie działała.

Sprawa została zgłoszona do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w celu umorzenia tej zaległości. Zgodnie z przepisami KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w wyjątkowych sytuacjach, jeśli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Niestety, Krajowa Rada odmówiła umorzenia zaległości.

Katarzyna Arasiewicz, prawniczka z Kancelarii Meritum, skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok właśnie zapadł: WSA uchylił decyzję KRRiT. Co to oznacza?