W skrócie: Tragiczna strzelanina na kampusie Uniwersytetu Stanowego Florydy doprowadziła do śmierci dwóch osób.

Napastnik, syn zastępczyni szeryfa, został zatrzymany przez policję.

Donald Trump potępił wydarzenie, ale nie zmienił swojego stanowiska dotyczącego prawa do posiadania broni.

- To okropna rzecz, to hańba. Okropne, że takie rzeczy się dzieją - powiedział Donald Trump w pierwszych słowach komentarza do tragicznych wieści z Florydy.

Jednocześnie republikanin sugerował brak zmian w prawie dotyczącym posiadania broni.

- To nie broń strzela. Jestem wielkim zwolennikiem drugiej poprawki (do Konstytucji USA gwarantującej prawo do posiadania broni - red.). Mam obowiązek chronić drugą poprawkę - przekonywał.

Tragiczne sceny rozegrały się w czwartkowe południe w budynku Student Union na kampusie uniwersytetu w stolicy stanu Tallahassee. Studentom i wykładowcom zalecono pozostanie w domach.

Dwie osoby zginęły - według wstępnych ustaleń służb ofiary śmiertelne nie były studentami uniwersytetu, ale podejrzany najprawdopodobniej był jej słuchaczem. Mężczyzna oddał strzały w kierunku osób przechodzących koło budynku stowarzyszenia studenckiego.

Strzelanina na Florydzie. Media: Napastnik synem zastępczyni szeryfa

Jak donosi CNN, w gmachu zrzeszenia znaleziono strzelbę, z kolei w samochodzie podejrzanego odkryto również inną broń. Szpital Tallahassee Memorial potwierdził, że leczy sześciu pacjentów. Jeden z nich jest w stanie krytycznym.

Na zajęcia na głównym kampusie uczelni uczęszcza ponad 42 tys. studentów. Wciąż nieznane pozostają motywy działania strzelca. Media ujawniły, że napastnik jest synem zastępczyni szeryfa i miał dostęp do służbowej broni matki. Po postrzeleniu przez policję trafił do szpitala i powołał się na prawo do nieujawniania szczegółów.

Gubernator Florydy w nagraniu w sieci przesłał życzenia zdrowia wszystkim rannym w strzelaninie oraz wyznał, że wraz z żoną opłakują ofiary czwartkowego ataku. Republikanin przyrzekł, że doprowadzi strzelca przed oblicze wymiaru sprawiedliwości "w pełnym zakresie prawa".

- Jesteśmy gotowi pomóc w każdy możliwy sposób. Niech Bóg błogosławi was i niech Bóg błogosławi Florida State University - powiedział Ron DeSantis.

