Do 14 kwietnia Milei trzymywał na wodzy kontrolę kapitału i kurs wymiany, co początkowo dewaluowało peso o 2 proc. w stosunku do dolara każdego miesiąca. To pozwoliło obniżyć inflację, ale gdy dewaluacja wciąż wynosiła ponad 2 proc. miesięcznie, peso stało się przewartościowane. Kontrola kapitału odstrasza bowiem zagranicznych inwestorów, a "superpeso" doprowadziło do wzrostu kosztów eksportu względem lokalnych towarów. To natomiast skłoniło rynki do obstawiania, że jego wartość spadnie, co z kolei groziło kryzysem. Od połowy marca bank centralny wydał około 2,5 mld dolarów na podtrzymanie kursu wymiany. Do 11 kwietnia jego rezerwy walutowe były na minusie około 7 mld dolarów.