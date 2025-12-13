Człowiek Trumpa leci do Europy. Spotkanie z przywódcami w nowej lokalizacji
Nie Paryż, lecz Berlin będzie lokalizacją weekendowych rozmów europejskich przywódców z wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem - donosi "Wall Street Journal". Zdaniem autorów publikacji Waszyngtonowi bardzo zależy na wynegocjowaniu warunków planu pokojowego jeszcze w tym roku.
W skrócie
- USA intensyfikują wysiłki na rzecz zawarcia porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, wysyłając Steve'a Witkoffa do rozmów w Europie.
- Witkoff spotka się z przedstawicielami Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, aby omówić plan pokojowy.
- Planowane spotkanie wysokiego szczebla w Paryżu zostało odwołane, a rozmowy przeniosą się do Berlina, gdzie omawiana będzie przyszłość negocjacji pokojowych.
To ważne spotkanie na tle starań Białego Domu o to, by przed końcem roku doszło do zawarcia porozumienia w sprawie wstrzymania walk w Ukrainie - zaznaczono w artykule "Wall Street Journal".
Decyzja o wysłaniu na rozmowy Steve'a Witkoffa, który prowadzi z Rosjanami i Ukraińcami rozmowy na temat amerykańskiej propozycji planu pokojowego, uwydatnia nasilające się dążenie USA do zbliżenia stanowisk między Kijowem i Waszyngtonem w sprawie warunków planu pokojowego - uważa dziennik.
Wojna w Ukrainie. Media: Liderzy państw europejskich spotkają się z wysłannikiem Trumpa w Berlinie
Jak przekazał "WSJ", Witkoff ma spotkać się też z odpowiednikami z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w niedzielę i poniedziałek.
W spotkaniu mają uczestniczyć też prezydent Francji Emmanuel Macron, brytyjski premier Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz doradcy z ich krajów, zajmujący się sprawą Ukrainy - poinformowały źródła.
W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie wie, czy Amerykanie wezmą udział w zaplanowanym na sobotę spotkaniu w Europie na temat wojny na Ukrainie. - Nie chcemy tracić dużo czasu - dodał.
Paryż. Spotkanie "wysokiej rangi" odwołane
Źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało w piątek wieczorem, że nie dojdzie do sobotniego spotkania w Paryżu na temat Ukrainy, o którym wcześniej informowały media.
Według doniesień medialnych w spotkaniu mieli brać udział wysokiej rangi przedstawiciele Ukrainy, USA i krajów europejskich.
W Berlinie w piątek służby prasowe rządu podały, że kanclerz Friedrich Merz spotka się w poniedziałek z prezydentem Ukrainy Zełenskim, a tematem rozmów będzie aktualny stan negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy. Do rozmów mają dołączyć przywódcy europejscy i przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.