W skrócie Ukraińskie Siły Obrony przeprowadziły atak na rafinerię Sławnieft-JANOS w Rosji.

Drony zaatakowały także rosyjskie platformy naftowe na Morzu Kaspijskim, powodując uszkodzenia i wstrzymanie wydobycia.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zapowiada kontynuację ataków na rosyjską infrastrukturę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Siły Zbrojne Ukrainy i jej służby specjalne poinformowały w piątek o atakach na rosyjską rafinerię ropy naftowej w obwodzie jarosławskim na północ od Moskwy oraz dwie platformy wydobywcze tego surowca na Morzu Kaspijskim. Pierwszy z obiektów znajduje się około 700 km od rosyjsko-ukraińskiej granicy.

"Ukraińskie Siły Obrony uderzyły w rafinerię Sławnieft-JANOS w obwodzie jarosławskim w Rosji oraz w kilka obiektów na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy" - powiadomił Sztab Generalny Ukrainy na platformie Telegram.

Rosja. Ukrainie uderzyła w jedną z największy rafinerii

Sztab Generalny wyjaśnił, że Sławnieft-JANOS jest jedną z największych rafinerii w Rosji, zdolną do przerabiania do 15 mln ton ropy i kondensatu rocznie. Przedsiębiorstwo zaopatruje w paliwo rosyjską armię.

"W okolicy zakładu odnotowano eksplozje i duży pożar. Skala zniszczeń jest ustalana" - napisano w komunikacie.

Według ukraińskiego sztabu doszło także do uderzeń w skład amunicji w rejonie wsi Awdijiwske (dawne Pierwomajske) oraz w miejsca koncentracji rosyjskich wojsk w okolicach Myrnohradu i Rodynskiego w obwodzie donieckim w Ukrainie.

Agencja Interfax-Ukraina podała w piątek w godzinach wieczornych, że drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) po raz drugi w tym tygodniu skutecznie zaatakowały platformę wydobywczą im. Filanowskiego na Morzu Kaspijskim. Uderzono również w inną platformę - im. Korczagina.

Oba obiekty należą do spółki Łukoil-Niżnewołżsknieft i działają na Morzu Kaspijskim - przekazała agencja, powołując się na źródło w SBU.

Rozwiń

Wojna w Ukrainie. Drony uszkodziły krytyczne wyposażenie rosyjskich platform

Według wstępnych informacji drony SBU uszkodziły krytyczne wyposażenie na obu odpornych na lód platformach, co doprowadziło do wstrzymania procesów wydobywczych.

"Złoże im. Filanowskiego jest jednym z największych rozpoznanych w Federacji Rosyjskiej i w rosyjskim sektorze Morza Kaspijskiego. Jego zasoby ocenia się na 129 mln ton ropy i 30 mld metrów sześciennych gazu" - powiadomiła Interfax-Ukraina.

"SBU kontynuuje systemowe działania mające na celu ograniczenie wpływów do budżetu Federacji Rosyjskiej z sektora naftowo-gazowego. Częstotliwość, geografia i precyzja uderzeń to sygnał dla Rosji, że dopóki trwa jej agresja, płonęły będą wszystkie rosyjskie obiekty, pracujące na rzecz wojny" - przekazało źródło w SBU.

"Wydarzenia": Nauczyciele nie otrzymają pensji. Zamieszanie w budżecie gminy Polsat News