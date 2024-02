Chce być następcą Aleksieja Nawalnego. "Będę walczyć"

Jaszyn opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym deklaruje, że będzie kontynuował walkę przeciwko Putinowi. "Dopóki moje serce bije w piersi, będę walczyć z tyranią . Dopóki żyję, zła się nie ulęknę. Dopóki oddycham, będę z moimi ludźmi. Przysięgam " - zadeklarował we wtorek rosyjski opozycjonista we wpisie na X.

"Wieści docierają do baraków obozowych powoli, a o śmierci Aleksieja Nawalnego dowiedziałem się dopiero wczoraj. Trudno zebrać myśli. Ból i przerażenie są nie do zniesienia. A jednak nie będę milczeć - powiem to, co uważam za ważne" - napisał Jaszyn.