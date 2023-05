Amerykanie apelują do polskich władz. Reakcja na decyzję prezydenta RP

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Amerykański Departament Stanu zabrał głos ws. podpisania przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów. - Może ona być użyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce - stwierdził rzecznik amerykańskiej dyplomacji Matthew Miller. Wezwał on polski rząd, by nie wykorzystywał nowo uchwalonych przepisów do blokowania kandydatur polityków opozycji w wyborach.

Zdjęcie Departament Stanu USA wydał oświadczenie ws. polskiej ustawy podpisanej przez Andrzeja Dudę / Piotr Molecki, Wikimedia Commons/APK / East News