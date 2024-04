Litwa. Ambasada Rosji w Wilnie obrzucona

Julia Samorokowskaja, przedstawicielka Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego, powiedziała agencji ELTA, że rozważana jest możliwość wzmocnienia ochrony rosyjskiej ambasady w Wilnie. Litwa należy do najwierniejszych sojuszników Ukrainy.

Rosyjską ambasadę zaatakowano wcześniej w stolicy Mołdawii , Kiszyniowie w dniu wyborów w Rosji. 54-letni mężczyzna wrzucił 17 marca dwie butelki zapalające na teren ambasady. Sprawca został zatrzymany przez policję. Później mołdawskie władze stwierdziły, że mogło dojść do prowokacji.

Litwa. Przyjaceil Nawalnego pod lupą

W połowie marca w litewskiej stolicy zaatakowany został bliski współpracownik niedawno zmarłego Aleksieja Nawalnego. Napastnik rozbił okno w samochodzie Leonida Wołkowa i zaatakował go. Mężczyzna trafił do szpitala. W mediach społecznościowych stwierdził, że nie jest zdziwiony atakiem, ponieważ były to typowe "pozdrowienia od Putina z gangsterskiego Petersburga".