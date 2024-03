Bliski współpracownik niedawno zmarłego Aleksieja Nawalnego został napadnięty w Wilnie, gdzie mieszka. Napastnik rozbił okno w samochodzie Leonida Wołkowa i zaatakował go. Mężczyzna trafił do szpitala. W mediach społecznościowych napisał, że nie jest zdziwiony atakiem, ponieważ były to typowe "pozdrowieniem od Putina z gangsterskiego Petersburga".