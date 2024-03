W piątek doszło do ataku na salę koncertową Crocus City Hall w podmoskiewskim Krasnogorsku. Do widzów otworzono ogień, eksplodowały ładunki wybuchowe. Wybuchł pożar, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Zginęło co najmniej 137 osób (nieoficjalne informacje mówią o 144 ofiarach - red.), a ponad 180 zostało rannych.