Członkowie Legionu Wolności, Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz Batalionu Syberyjskiego we wtorek wkroczyli do obwodu kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji . Dzień później ukazało się oświadczenie, w którym bojownicy domagają się ewakuacji ludności obwodu biełgorodzkiego i kurskiego oraz grożą ostrzałem.

Szturm rosyjskich dywersantów w Rosji. Trwają zacięte walki

Dywersanci w Rosji. Za kilka dni "wybory"

Do walk w Rosji dochodzi na kilka dni przed "wyborami" prezydenckimi w Federacji Rosyjskiej, które odbędą się 17 marca bieżącego roku . Eksperci nie mają wątpliwości, że nawet jeśli na kartach do głosowania pojawi się kilka nazwisk, to Władimir Putin "wygra". Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej kandydatury Putina rzecznik Kremla oceniał, że wynik jest jasny.