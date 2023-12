W Kijowie odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z jego ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą . - To pierwsza wizyta zagraniczna nowego ministra - to oznaka szacunku dla Ukrainy , ale także znak przyjaźni między naszymi narodami - rozpoczął szef ukraińskiego MSZ.

Radosław Sikorski w Kijowie. Spotkał się z Dmytro Kułebą

Kułeba przekazał, że gdy Sikorski był w drodze do Kijowa, Ukraina była celem kolejnego, rosyjskiego ataku powietrznego. - Nie zaważając na zagrożenie, Radek nie odwołał swojej wizyty. To wskaźnik tego, jak Polska mocno wspiera Ukrainę, nic jej nie wystraszy - podkreślił.

Radosław Sikorski: Ten alarm lotniczy to powód, dla którego tu jestem

- Ten alarm lotniczy, który państwo słyszcie, to powód, dla którego tu jestem. To kompletnie nie do zaakceptowania, aby sąsiedni kraj napadał na sąsiada, pod jakimkolwiek pretekstem i bombardował miasta, niszczył całe prowincje, wywoził dzieci, przygotowywał do unicestwienia sąsiada, który nie zrobił mu nic złego - oznajmił Sikorski i podkreślił, że Polska zawsze będzie stać po stronie Ukrainy.