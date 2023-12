Zełenski liczy na współpracę z nowym rządem

W ostatnich dniach głośna stała się wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który poruszył temat wzajemnych stosunków Kijowa i Warszawy. - Jesteście naszymi sąsiadami, przyjmowaliście naszych ludzi. Robiłem wszystko, co się da, żeby się odwdzięczyć, może nawet za mało, ale mimo wszystko jesteśmy niezmiernie wdzięczni - mówił podczas zorganizowanej konferencji prasowej. - Uważam, że jesteśmy braćmi. Uważam, że pomagaliście nam jak tylko mogliście, to fakt. My stanęliśmy też w obronie was i waszej niezależności, i dalej trwamy - podkreślił.