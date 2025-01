Do wypadku doszło w środę po godzinie 16. Na miejsce zdarzenia jako pierwszy dotarł bryg. Andrzej Podolak, zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który natychmiast przystąpił do udzielania pomocy poszkodowanym. Wkrótce potem do akcji dołączył strażak st. sekc. Remigiusz Nocoń z JRG 2 Szczecin.