Mówią "nie" znachorom. Lekarze żądają reakcji premiera

Lekarze z Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wystosowali apel do premiera Donalda Tuska . Domagają się w nim natychmiastowych działań w celu ograniczenia działalności znachorów, szarlatanów i samozwańczych uzdrowicieli. Oficjalne pismo zostało wysłane do premiera w piątek.

Medycy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych zwracają uwagę, że przez lata rząd nie podjął skutecznych kroków, aby ukrócić szerzenie pseudonaukowych metod leczenia , które mogą prowadzić do tragedii.

Lekarze apelują do premiera. "Czas powiedzieć to wprost"

"Sytuacja staje się trudniejsza z miesiąca na miesiąc i brak ostrej reakcji Premiera i Ministry Zdrowia pozwalają na to, by s zara strefa uzdrowicieli, znachorów, szarlatanów rozszerzała się " - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku .

- Czas powiedzieć to wprost: przez oszustów i hochsztaplerów umierają ludzie. Musimy to przeciąć - twierdzi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa. - Apeluje do premiera Donalda Tuska: Panie Premierze, w jeden dzień rozwiązał Pan problem alkotubek. Tutaj sprawa jest znacznie poważniejsza, a politycy milczą. Czas się przebudzić i działać - dodaje.