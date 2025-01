Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 14:13 w Bydgoszczy . Jak czytamy w policyjnym komunikacie, kierowca peugota celowo wjechał w budynek tamtejszego komisariatu policji .

"Mężczyzna kilkukrotnie wjeżdżał w szklane drzwi automatyczne prowadzące do pomieszczenia dla interesantów. Na szczęście w środku był tylko jeden petent, który, widząc co się dzieje, zdołał się schronić w głębi pomieszczenia" - podkreślono w komunikacie bydgoskiej policji.

Bydgoszcz. Pijany wjechał do komisariatu. "Motyw jest ustalany"

Okazało się, że kierowca to 45-letni obywatel Gruzji. Co więcej, mężczyzna był nietrzeźwy - przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że miał on 1,8 promila alkoholu w organizmie.