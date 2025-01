Od 1 stycznia Ukraina zakazała tranzytu przez swoje terytorium rosyjskiego gazu do państw Europy środkowej i południowej. Decyzję umożliwiło wygaśnięcie umowy między ukraińskim Naftohazem a rosyjskim Gazpromem .

To z kolei przyczyniło się do wzrostu cen energii na Węgrzech .

Tranzyt gazu przez Ukrainę. Orban naciska na UE

Szef tamtejszego rządu Viktor Orban naciska więc na UE, żeby ta zmusiła Kijów do odblokowania przypływu surowca. - Poleciłem moim kolegom, aby wykazali się stanowczością, powiedzieli Brukseli, że Ukraińcy muszą przywrócić tranzyt gazu. To nie tylko leży w interesie Węgier, ale jest to również sprawa ogólnoeuropejska, szczególnie dla Europy Środkowej - powiedział w Radiu Kossuth.