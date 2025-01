Wojskowy sprzęt z Korei Południowej już w Polsce. Połączą go z Jelczami

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do Polski przybyły kolejne moduły wyrzutni HOMAR-K, pozyskane na podstawie umowy z koreańskim producentem Hanwha Aerospace Co. Ltd. Sprzęt zostanie zintegrowany z podwoziem polskiego Jelcza, a następnie trafi do jednostek Wojska Polskiego.