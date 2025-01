W Bangkoku odnotowuje się rekordowe poziomy smogu. Władze zdecydowały się na zamknięcie szkół i wprowadzenie darmowego transportu publicznego. Do walki ze smogiem wysłano samoloty rozpylające nad miastem suchy lód, co ma pomóc w rozproszeniu smogu. Jest to nowatorska metoda opracowana w Tajlandii.