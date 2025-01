Władimir Putin: Gdyby rządził Donald Trump, wojna by nie wybuchła

Jednocześnie wyraził opinię, że gdyby Trump był prezydentem USA w lutym 2022 roku, to wojna na Ukrainie , by nie wybuchła. Komplementował też swojego amerykańskiego odpowiednika.

Do tej pory nie padła data spotkania Putina z Trumpem, mimo że obaj zadeklarowali gotowość do rozpoczęcia rozmów.

- Zawsze mówiliśmy i chcę to jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy gotowi do negocjacji w sprawie Ukrainy - brzmi deklaracja Putina, w którą nie wierzą władze w Kijowie .

Trump ma receptę na pokój. Putin: Zaszkodziłby USA

Putin odniósł się też do czwartkowej wypowiedzi Trumpa, adresowanej do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, kiedy to prezydent USA podkreślił, iż obniżenie cen ropy zmusiłoby Moskwę do zawarcia pokoju.