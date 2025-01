Zamieszanie wokół "apartamentów Nawrockiego". Jest stanowisko muzeum

Karol Nawrocki i sprawa apartamentów. Muzeum II Wojny Światowej odpowiada

Muzeum podkreśla, że nie jest prawdą również twierdzenie, że to dopiero Karol Nawrocki "zadecydował o udostępnieniu apartamentów i pokoi w celach komercyjnych - na wynajem zostały przewidziane już na etapie projektowania budynku muzeum". Dodano, że zyski z ich najmu miały zasilać budżet instytucji i obniżać koszty organizowanych wydarzeń poprzez udostępnianie pokojów gościom - prelegentom, historykom, artystom, muzealnikom.

"W podanych okresach apartament nie mógł być dostępny dla innych osób. Stoi to w sprzeczności z twierdzeniem Karola Nawrockiego , który na konferencji w Zakopanem powiedział: - Nigdy tam nie mieszkałem dłużej ciągiem niż 10 dni" - dodaje muzeum. W poniedziałkowej publikacji wymieniliśmy także pozostałe daty, w których poczynione zostały rezerwacje. Informację tę Interia otrzymała od rzeczniczki muzeum Aleksandry Trawińskiej.

Zamieszanie wokół rezerwacji apartamentów. "Budzi nasze zdziwienie"

Muzeum II Wojny Światowej przekazało również, iż Nawrocki twierdzi, że w okresie pandemii dwukrotnie odbywał w apartamencie Deluxe kwarantannę. "Z dokumentacji wynika, że było tak jedynie raz i trwało to 10 dni" - podkreślono.

"Nasze zdziwienie budzi również wypowiedź Karola Nawrockiego , dotycząca spotkań służbowych, które odbywał w należącym do kompleksu muzealnego apartamencie. Informujemy, że w gmachu muzeum znajduje się obszerny gabinet dyrektorski oraz sala konferencyjna przeznaczone do przyjmowania gości z kraju i zagranicy. Nie ma jakiejkolwiek potrzeby, aby wykorzystywać w takich celach apartamenty i pokoje gościnne " - oświadczono.

Muzeum, nadal powołując się na słowa kandydata na prezydenta, który mówił, że zajmował apartament Deluxe w celu wypełniania obowiązków służbowych, stwierdza, iż "pozostawał on do jego dyspozycji przez 16 dni jego urlopu wypoczynkowego, a więc w czasie, gdy nie świadczył on pracy".