Z powodu awarii wywołanych intensywnymi opadami śniegu, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego prądu nie ma około 22 tys. odbiorców .

- Warunki są trudne. W terenie jest ponad 80 brygad pogotowia energetycznego (w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem). Cały czas występują opady śniegu , co wiąże się z kolejnymi uszkodzeniami infrastruktury elektroenergetycznej - podał w sobotę Grzegorz Baran z Energa Operator.

Intensywna praca służb. Ponad 70 interwencji

Od sobotniego poranka w całym Zachodniopomorskiem straż pożarna interweniowała 74 razy , głównie do usuwania powalonych drzew i gałęzi. Najwięcej zdarzeń było w rejonie Koszalina i Szczecinka. Nie ma osób poszkodowanych. Utrudnienia występują też na głównych drogach w regionie, gdzie utrzymuje się błoto pośniegowe.

- Nasze służby od godzin nocnych pracują w celu minimalizacji skutków zimy. W nocy wyjechaliśmy pond 100 razy obsypując drogi solą . Śnieg może padać do godzin porannych w niedzielę - poinformowała na platformie X GDDKiA o. Szczecin .

Rośnie poziom wody w Świnoujściu. Układane są worki z piaskiem

- To za sprawą silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego i północnego i powoduje napór wody z Bałtyku - poinformował Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.