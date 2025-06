W nowym sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" badanych zapytano o to, czy ich zdaniem należałoby ponownie przeliczyć głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce.

- Ze względu na wiek taka opinia jest najbardziej popularna wśród osób po 50. roku życia (54 proc.). Biorąc pod uwagę poziom edukacji, zdanie to w największym stopniu podzielają osoby z wykształcenie zasadniczym zawodowym (54 proc.). Częściej niż ogół respondentów konieczność ponownego przeliczenia głosów zauważają respondenci z miast o wielkości 200 tys.-499 tys. mieszkańców (62 proc.) oraz posiadający dochody wyższe niż 7000 zł netto (56 proc.) - komentuje Jastrzębski.

Po drugiej turze wyborów prezydenckich pojawiły się głosy o możliwych nieprawidłowościach w niektórych komisjach. Jak poźniej ustalono, m.in. w jednej z komisji w Bielsku-Białej doszło do zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W konsekwencji wykazano, że większą liczbę głosów w tym obwodzie uzyskał Karol Nawrocki, podczas gdy w rzeczywistości zostały one oddane na Rafała Trzaskowskiego.

W efekcie zaczęły pojawiać się postulaty, by ponownie przeliczyć wszystkie głosy oddane w wyborach. Do 16 czerwca 2025 roku można było składać do Sądu Najwyższego protesty wyborcze.