María Machado zadeklarowała w piątek, że obecny przywódca Wenezueli Nicolas Maduro straci władzę "niezależnie od tego, czy będzie to negocjowana zmiana, czy nie". Stwierdziła jednocześnie, że jej celem osiągnięcie "pokojowej transformacji".

O swoich planach María Machado mówiła także w czwartek, kiedy zapowiedziała, że zrobi "wszystko, co w jej mocy", by wrócić do Wenezueli i zakończyć "tyranię" w kraju. SłowaMarii Machado padły w Norwegii, dokąd w dotarła w nocy ze środy na czwartek, aby odebrać Pokojową Nagrodę Nobla.

Wenezuela. María Machado chce zakończenia władzy Maduro

Na miejscu została przyjęta przez przewodniczącego norweskiego parlamentu, szefową parlamentarnej komisji spraw zagranicznych oraz premiera Norwegii. Zapowiedziała, że wróci do Wenezueli, gdzie grożą jej represje ze strony reżimu Nicolasa Maduro.

- Jestem bardzo wdzięczna za tak gorące przyjęcie. Dziękuję ryzykującym swoim życiem przyjaciołom i osobom, których nazwisk nie znam, za to, że udało mi się dotrzeć do Oslo. Zapewniam, że po odebraniu nagrody wrócę do Wenezueli - mówiła na spotkaniu z dziennikarzami.

- Nie opuściłabym swojego kraju bez pewności, że będę mogła wrócić do swoich rodaków - dodała.

Stwierdziła jednak, że nie może powiedzieć, "kiedy wróci" ani "jak to się stanie". Zapewniła, że jej celem jest jak najszybsze "zakończenie tej tyranii", tak aby Wenezuelczycy "odzyskali wolność".

Machado zdradziła, że w przedostaniu się do Norwegii pomogły jej Stany Zjednoczone. Swoją ucieczkę z Wenezueli rozpoczęła w poniedziałkowe popołudnie, mając na sobie przebranie i perukę. Najpierw musiała przedostać się z przedmieść Caracas, gdzie ukrywała się od roku, do rybackiej wioski. Tam czekała na nią drewniana łódź rybacka.

Eskalacja na Karaibach. "Konflikt wenezuelski jest priorytetem"

Noblistka była pytana także o możliwą interwencję wojskową Stanów Zjednoczonych w Wenezueli. Donald Trump wielokrotnie poruszał ten temat, oskarżając kraj o przestępczość narkotykową.

Jak poinformowała agencja Reutera, USA przeprowadziły już ponad 20 nalotów na podejrzane statki z Wenezueli. W czwartek nałożone zostały kolejne sankcje na trzech siostrzeńców żony wenezuelskiego przywódcy, Cilii FlorNa liście umieszczono także sześć tankowców, które - jak utrzymuje Waszyngton - transportowały wenezuelską ropę.

- Wierzę, że stało się bardzo jasne, że konflikt wenezuelski jest absolutnie priorytetem w sprawach bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych oraz w kwestiach bezpieczeństwa półkuli - stwierdziła Machado w piątek.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Marii Machado. Wyróżnienie dedykowała Trumpowi

Machado została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla w październiku 2025 roku za "niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji". "To historyczny punkt zwrotny. Naród wenezuelski czuje, że cały świat jest z nim" - skomentowała wówczas.

Częściowo dedykowała to wyróżnienie amerykańskiemu prezydentowi, który również ubiegał się o to wyróżnienie. "Nagrodę tę dedykuję cierpiącemu narodowi Wenezueli i prezydentowi (Donaldowi - red.) Trumpowi za jego zdecydowane wsparcie naszej sprawy" - napisała na platformie X.

Opozycjonistka odniosła przytłaczające zwycięstwo w prawyborach obozu demokratycznego w Wenezueli, ale władze zablokowały jej kandydaturę w wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku. Jej ugrupowanie poparło wtedy innego opozycyjnego kandydata, Edmundo Gonzaleza Urrutię.

Po wyborach reżim ogłosił wygraną Nicolasa Maduro.W kraju wybuchły protesty, brutalnie tłumione przez rząd. Wydano nakaz aresztowania Gonzaleza, który uzyskał azyl polityczny w Hiszpanii.

Źródła: Reuters, AFP

"Polityczny WF": Deal jak w banku. Glapiński dogada się z Tuskiem? INTERIA.PL