"Pan Donald Tusk z kolegami nie potrafią się pogodzić z przegraną w wyborach prezydenckich" - stwierdził w sobotnim wpisie na platformie X Andrzej Duda.

To reakcja prezydenta na postawione mu w sieci przez Donalda Tuska pytanie, czy on, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński nie są "tak po ludzku ciekawi prawdziwych wyników wyborów prezydenckich".

Wyniki wyborów. Andrzej Duda odpowiada Donaldowi Tuskowi

"Problem nie w wyborach, nie w decyzji wyborców (bo ta jest jednoznaczna - 370 tyś. głosów przewagi, czyli duże polskie miasto), ale raczej w panów mentalności. Uważacie, że macie wygrywać i koniec! To co robicie teraz, to zwykłe tupanie nóżką" - ocenił w dalszej części wpisu, zwracając się do koalicji rządzącej.

Duda stwierdził, że ekipa rządząca "obstawiła swoimi ludźmi i mężami zaufania kandydatów ich ugrupowań wszystkie komisje wyborcze". "Wybraliście i macie swoich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Firmy zamówione przez sprzyjające waszemu kandydatowi media robiły badania. I co?!? Wszyscy oszukiwali? Wszyscy kłamali? Wasi ludzie źle liczyli głosy, żebyście przegrali?" - napisał prezydent.

Wyniki wyborów prezydenckich. Duda do Tuska: Trzymajcie się z daleka od kart do głosowania

Dalej Duda stwierdził, że nie jest ciekaw wyniku wyborów, bo "go zna, tak samo, jak wszyscy Polacy i politycy z całego świata, którzy złożyli prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu gratulacje".

"Natomiast powtórzę jeszcze raz radę, którą dałem panu ostatnio, jako ten, który stoi na straży bezpieczeństwa państwa i ciągłości władzy państwowej: trzymajcie się z daleka od kart do głosowania z wyborów prezydenckich! Nie mam cienia wątpliwości, że nie wolno dopuścić do tego, byście mogli choćby dotknąć oddanych przez obywateli głosów" - podkreślił Duda, przypominając, że "to sprawa Sądu Najwyższego i PKW".

"Tej samej Izby Sądu Najwyższego, która uznała wynik wyborów, dzięki któremu teraz rządzicie w Polsce. Tej samej dzięki której jest pan teraz premierem. Niech pan z kolegami zaprzestanie prowokacji, kłamstwa i nacisków. To nie służy Polsce i poczuciu bezpieczeństwa naszych rodaków" - stwierdził, kwitując, że "teraz trzeba umieć przegrywać z godnością i szanować reguły demokracji".

W ostatnich dniach politycy koalicji podkreślali potrzebę ponownego przeliczenia głosów w obliczu mnożących się wątpliwości. "Nie wszyscy chyba zrozumieli, na czym polega demokracja. Przy tak ogromnej skali błędów w komisjach powtórne przeliczenie głosów jest niezbędne. Właśnie po to, by ochronić zaufanie do demokracji, wyborów i państwa" - napisał w sobotę minister ds. powodzi Marcin Kierwiński z KO.

Liczba protestów przeciwko wyborowi prezydenta RP przekroczy skalę 50 tysięcy - informował w piątek rzecznik SN. Dwa posiedzenia jawne w tej sprawie wyznaczono w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN na 27 czerwca o godz. 9.00 oraz 11.00.

