W związku z protestami wyborczymi Sąd Najwyższy dopuścił ponowne przeliczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich, ale nie dotyczy to wszystkich , lecz części komisji, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Jednym z najgłośniejszych przypadków miał miejsce w komisji nr 95 w Krakowie, gdzie doszło do zamiany wyników między kandydatami Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Pomyłkę do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosili przedstawiciele obwodowej komisji wyborczej. Do takiego samego błędu doszło również w komisji w Mińsku Mazowieckim.